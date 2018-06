Publiekstrekker Andy Murray haakt toch af voor Libéma Open

Andy Murray in actie tijdens Wimbledon in 2017 (foto: VI Images).

ROSMALEN - Andy Murray werd gezien als ware publiekstrekker bij de Libéma Open. Werd, want de Schot komt niet in actie tijdens het tennistoernooi in Rosmalen. De voormalig nummer één van de wereld is niet op tijd hersteld van zijn heupoperatie in januari en heeft zich afgemeld bij de toernooiorganisatie.

"Ik vind het heel jammer dat ik niet kan spelen in Rosmalen. Ik keek er naar uit om voor de eerste keer hier te spelen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Mijn doel is nog steeds om binnen een paar weken weer te kunnen spelen, maar ik wil 100 procent fit zijn op het moment dat ik terugkeer", zegt Murray op de website van de Libéma Open.

De laatste keer dat Murray in actie kwam is een jaar geleden, tijdens de kwartfinale van Wimbledon. Deelname aan de Libéma Open hoorde bij zijn voorbereiding om dit jaar weer deel te nemen aan Wimbledon.

Toekomst

Toernooidirecteur Marcel Hunze baalt van de afzegging van Murray, maar blijft positief. "Wij keken uit naar de aanwezigheid van Andy bij ons toernooi. Het is jammer dat het dit jaar niet gaat lukken, maar we hebben alle begrip voor zijn beslissing. Door de goede contacten met Andy en zijn team hopen we een goede basis te hebben gelegd om hem in de toekomst in Rosmalen te zien."

Begin mei waren er al geruchten dat Murray vertraging had opgelopen in zijn herstel, Hunze rekende toen nog gewoon op deelname van drievoudig Grand Slamkampioen.