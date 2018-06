De Baywatch van Cuijk is bestolen: 'Zonder deze spullen kunnen we ons werk niet doen'

CUIJK - Reddingsbrigade Erica kwam zaterdag voor een onaangename verrassing te staan. Toen een van de leden in de stallingsruimte kwam, bleek dat een groot deel van de apparatuur gestolen was. Portofoons, mobilofoons, brandstoftanks en gereedschap ontbraken.

De brigade is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers. Leden betalen contributie en worden opgeleid tot reddingszwemmers. Heb je daarna nog je EHBO-diploma gehaald? Dan kun je verder leren voor life guard. "We zijn een erg gedreven club", zegt voorzitter Paul Verhoeven.

"Dat we dit allemaal vrijwillig doen en zelfs contributie betalen, zegt genoeg. Daarom is het extra zuur dat dit nu gebeurd is." De club geeft aan de middelen niet te hebben om de gestolen spullen terug te kopen en denkt dat de verzekering de kosten niet gaat vergoeden.

Onzekere toekomst

Totdat de vereniging nieuw materiaal heeft, is de toekomst onzeker. "Zonder die spullen kunnen wij het water niet op. Afgelopen weekend was het al kantje boord, we hebben op het laatste moment brandstoftanks kunnen lenen", zegt Verhoeven.

De schade aan de opslag is hersteld, zodat er niemand meer ongezien binnen kan komen. "We gaan nu ook alarmsystemen ophangen, voor de zekerheid", vertelt de voorzitter.