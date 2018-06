Rob en Jannie Zoontjens van de Druiventros verkopen de inboedel van Herman den Blijker

BERKEL-ENSCHOT - Rob en Jannie Zoontjens, eigenaars van hotel de Druiventros in Berkel-Enschot, hebben de inrichting van het pop-up restaurant op Marktplaats gezet. "We hebben de zaal waar het restaurant in zit nu weer nodig voor andere dingen", aldus Jannie Zoontjens.

Het restaurant werd bekend door de uitzendingen van Herrie in de Druiventros. Destijds richtten Herman den Blijker en meneer Reimers een tijdelijk restaurant in, zodat er een alternatief was voor de verouderde inrichting van het eigenlijke restaurant van hotel.

Omdat het budget minimaal was, werd het pop-up restaurant ingericht met spullen uit kringloopwinkels. Jannie Zoontjens is nooit fan geweest van de inrichting, het is niet haar stijl.

Met Herman en meneer Reimers is geen contact geweest over de verkoop. Jannie: "We hebben geen contact meer met ze. ik heb ook geen mobiel nummer van ze. We hebben wel naar RTL gebeld en die vinden het goed dat we de boel verkopen."









De inrichting bestaat uit tafels, stoelen, decor wanden en twee dressoirs. Kopers moeten de hele inboedel overnemen. Het loopt nog geen storm, het hoogste bod is 101 euro. Dat vindt het echtpaar Zoontjens wel iets te weinig.

De prijsjes zitten nog op de meubelen. Zo blijkt dat één tafeltje al 52,50 euro kostte. Vooralsnog wordt er dus nog geen winst gemaakt.