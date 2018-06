Voetgangers moeten opzij springen voor auto bij achtervolging

TILBURG - Een automobilist is dinsdagmiddag bij een politiecontrole op een parkeerterrein aan het Bart van Peltplein in Tilburg ervandoor gegaan. De man was door agenten in burger aan de kant van de weg gezet. Toen de agenten naar de auto liepen, weigerde de man het portier open te doen. Vervolgens ging hij er met hoge snelheid vandoor.

De bestuurder reed bij zijn vlucht bijna twee voetgangers aan. Meerdere politiewagens zetten de achtervolging in. In de Jac van Vollenhovenstraat schoot de automobilist het fietspad op in de richting van de Sweelincklaan. Enkele fietsers moesten van hun fiets afspringen om niet geraakt te worden. 

Uit veiligheidsoverwegingen staakte de politie de achtervolging. De politie doet onderzoek en roept omstanders op om aangifte te doen.