Schippers van Maasveren breiden hun stakingen verder uit: 'Het is nu de dood of de gladiolen'

EINDHOVEN - De stakingen van de schippers van Maasveren houden nog even aan. Komende vrijdag gaan de schippers wederom staken en kunnen passagiers gratis naar de overkant.

De schippers liggen met hun werkgevers van Stichting de Maasveren in de clinch om een nieuwe loonregeling. Ze werken het hele jaar door buiten en hebben naar eigen zeggen veel last van lichamelijke kwalen. Om daar iets aan te kunnen doen, hebben ze een uitgebreide zorgverzekering nodig. En daar willen ze compensatie voor.

Ivoren toren

"De jongens op de boot zijn echt boos", zegt Cees Bos van het FNV. "Ze voelen zich niet gehoord, sterker nog: genegeerd." Volgens de vakbondsleider zijn de werkgevers niet voor rede vatbaar.

Het gaat volgens Bos om 110 euro bruto per maand, per werknemer. Dit bedrag is bedoeld om de hogere zorgrekening te compenseren.

Tweemaal per dag

Mocht de staking van vrijdag niks opleveren, dan volgen er 24- en 48-uurs stakingen. Dan wordt wel al het werk neergelegd. Voor scholieren worden er dan twee momenten per dag behouden om aan de overkant te komen.