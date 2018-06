Verrassing! Koning Willem-Alexander bezoekt Haghorst en Esbeek

HILVARENBEEK - Vrijwilligers die samen een kunstwerk bouwen, een milieuvriendelijke oude waterpomp en dorpelingen die de kroeg kopen om het dorp leefbaar te houden. Het zijn projecten waar de gemeente Hilvarenbeek graag de sier mee maakt. En woensdagmiddag kon dat op de mooiste manier denkbaar. Koning Willem-Alexander kwam er naar kijken.

De koning wilde zien hoe vrijwilligers hun leefomgeving verbeteren. Daarvan zijn in de gemeente Hilvarenbeek heel veel voorbeelden. Allereerst ging Willem-Alexander naar het monumentale pompgebouw in Haghorst, dat met hulp van vrijwilligers nu een groene energiecentrale is geworden. Dankzij het hoogteverschil in het water kan er energie worden opgewekt.

Milko Huijben van Hilverstroom is in zijn nopjes met het bezoek van de koning. "Zeven weken hebben we het stilgehouden en dat is een enorme uitdaging in een klein dorp. Het is gelukt! Vanmiddag werd duidelijk dat niet de Commissaris van de Koning, maar de koning zelf langs kwam."

Volgens Huijben was Koning Willem-Alexander zeer geïnteresseerd: "Hij had zich goed voorbereid en stelde veel vragen"

Stalen koe

Vervolgens ging het gezelschap naar Esbeek. Daar bouwt een groep enthousiastelingen samen een enorme stalen koe. De bezoeker kan erin stappen en ziet via robotachtige onderdelen melk door de koe stromen. Kunst midden in de natuur.





Ook de laatste twee bezoeken waren in Esbeek. Koning Willem-Alexander zag hoe een leegstaande kerk werd omgebouwd tot basisschool, kinderopvang én peuterspeelzaal.

Schuttershof

En hij bezocht café Schuttershof. In 2007 dreigde het laatste café uit Esbeek te verdwijnen. Maar de inwoners staken er een stokje voor. Samen kochten ze het pand. Nu is het een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Burgemeester Ryan Palmen: “Het is een enorme eer dat wij vandaag de Koning mochten verwelkomen. Een enorm compliment voor de manier waarop in Hilvarenbeek zo veel zaken van de grond komen." Koning Willem-Alexander liet weten warme herinneringen mee te nemen uit Hilvarenbeek.