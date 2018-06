Belastingdienst doet inval op woonwagenkamp Den Bosch

DEN BOSCH - De Belastingdienst heeft een inval gedaan op het woonwagenkamp aan de Deutersestraat in Den Bosch. Het doel was om belastingschuld te innen.

Bij de inval waren acht medewerkers van de Belastingdienst aanwezig, die ondersteund werden door de politie. Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst is er niemand aangehouden.

Het woonwagenkamp was in 2013 ook al terrein voor een inval. Toen werden er 23 volwassenen en zes kinderen aangehouden voor witwassen. Er volgden in de periode erna nog meer aanhoudingen. Uiteindelijk kwam het in 20 van de 48 zaken tot een veroordeling.