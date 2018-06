Circusolifant Buba zorgt voor opschudding in Schijndel

SCHIJNDEL - Circusolifant Buba zorgde dinsdagavond voor opschudding in Schijndel. Het dier stond in de berm, vlakbij het politiebureau. Veel mensen keken hun ogen uit, want ze stonden oog in oog met het beest. Dat leverde verbaasde reacties op, want 'het is hier toch geen Afrika'.

Woensdagochtend blijkt de olifant te zijn verdwenen. Alleen het platgetrapte gras herinnert eraan dat er een olifant langs de weg stond [VIDEO]. Navraag bij Circus Freiwald biedt uitkomst. Het gaat om Buba, de 39 jaar oude circusolifant. Overdag staat hij keurig gestald op het circusterrein.









Uitlaten

"De olifant wordt iedere dag even uitgelaten, net als een huisdier", laat een circusmedewerker weten. "Meestal vinden mensen dat erg leuk om te zien, Buba mag dan even lopen en een beetje grazen in het gras."

"Soms vragen mensen of de olifant niet gevaarlijk is, maar Buba is opgegroeid in het circus en doet geen vlieg kwaad", aldus de medewerker van Circus Freiwald. Wanneer Buba weer op stap gaat, is nog onbekend: "Het is net als bij een hond. Als hij eruit wil, dan wordt hij uitgelaten."