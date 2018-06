Kinderen koken in een koeienstal in Herpen: 'Leren waar eten vandaan komt'

Klasseboerin Wilma Zonnenberg en chef-kok Naresh Ramdjas in de koeienstal in Herpen

HERPEN - Tussen loeiende koeien koken. Het gebeurde woensdagmorgen op het melkvee bedrijf van Wilma Zonnenberg. De koeienstal veranderde tijdelijk in pop-up restaurant Oss. Leerlingen van groep 7 van basisschool't Schrijverke gingen er onder begeleiding van chef-kok Naresh Ramdjas aan de slag om een goede lunch te maken. Het doel: Kinderen bekend maken met streekproducten en leren waar eten vandaan komt. Een initiatief van Klasseboeren, boerenbedrijven die kinderen op hun bedrijf ontvangen.

Je zou verwachten dat kinderen op het Brabantse platteland meer weten van de herkomst van ons voedsel, dan kinderen in de Randstad. Toch is wat extra kennis opdoen ook in Brabant niet overbodig. Zo maakte Wilma Zonnenberg laatst mee dat een 15-jarige jongen dacht dat koeien alleen van maandag tot en met vrijdag melk geven en in het weekend vrij zijn. De praktijk is anders.

Asperges uit Peru

Chef-kok Naresh Ramdjas wil kinderen vooral leren om gezond te eten met verse producten. Maar ook de herkomst van voedsel is belangrijk."Ik ga vandaag met ze aan de slag met witte en groene asperges. Die groene asperges komen bijvoorbeeld een groot deel van het jaar uit Peru en niet uit Nederland".

kinderen leren waar voedsel vandaan komt dat is heel hard nodig, zegt ook Berdien van Everdingen, voorzitter van Klasseboeren; "Kinderen hebben het idee dat eten uit de winkel en uit een pakje komt en dat is natuurlijk funest. Wij willen laten zien waar het vandaan komt, puur natuur.









Vers voedsel

Cor Spierings heeft een boerenbedrijf in Oss en is een van de Klasseboeren; 'ik wil kinderen het verschil leren tussen bewerkt voedsel dat uit de fabriek komt en vers voedsel. Het verschil zit hem ook in de gezondheid, in fabrieksvoedsel zit heel veel zout en suiker". Gezond en vers eten is een speerpunt van boer Spierings als hij de kinderen les geeft.