Tilburg geeft gratis dakpannen weg om huismussen te helpen

Na veertig jaar is het mussenbestand in Nederland gehalveerd

TILBURG - Met speciale dakpannen gaat Tilburg de komende tijd de terugloop van huismussen te lijf. De pannen hebben een uitstulping die precies groot genoeg is voor een nest mussen. Ze worden gratis weggegeven en zelfs gratis gelegd. Enige voorwaarde: ze passen alleen op een vooroorlogs huis.

"Helaas voor de mussen hebben onze moderne huizen geen spleten en kieren meer waar mussen gebruik van kunnen maken voor hun nestjes", zegt Mischa Cillessen.

"Die degelijke huizenbouw met sneldekpannen is fijn voor ons, maar mussen hebben als gevolg daarvan in de stad steeds minder nestmogelijkheden." Volgens de Tilburgse stadsecoloog is dat één van de gevolgen dat het aantal huismussen de laatste veertig jaar drastisch is afgenomen.





Van de twee miljoen huismussen die toen in Nederland broedden, zijn er nu nog maar een miljoen over. Dat komt ook omdat er steeds minder tuinen met heggen zijn en braakliggende terreinen waar de mussen hun voedsel vandaan halen. De vogels voeden hun jongen met insecten en insectenlarven en in de heggen en klimplanten maken ze ook nestjes.

Alleen oudere huizen

Tilburg gaat Nederlands' bekendste vogeltje een handje helpen door gratis speciale dakpannen uit te delen. Voorlopig zijn ze er alleen voor oudere huizen. "Die hebben nog kruispannen", legt Mischa Cillessen uit. "Per inwoner geven we er drie tot vijf weg, want mussen zijn koloniedieren en zijn graag met meer bij elkaar."

Tilburgers die hieraan mee willen doen kunnen zich tot 1 juli aanmelden bij de KNNV (vereniging voor veldbiologie) in die stad.