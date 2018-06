Politiehelikopter zet snelheidsduivel aan de kant in Tilburg

TILBURG - De politie heeft dinsdagavond in Tilburg een automobilist aan de kant gezet nadat hij met tweehonderd kilometer per uur door de stad scheurde. De snelheidsduivel kwam in het vizier bij de bemanning van een politiehelikopter.

De helikopter was rond negen uur bezig met een surveillancevlucht boven de stad. De bemanning zag een Volkswagen Golf met hoge snelheid rijden. De bestuurder ging meerdere keren door rood en over een doorgetrokken streep.

Boete

Gewaarschuwde agenten op de grond gingen achter de automobilist aan. Ze kregen daarbij aanwijzingen vanuit de heli. De bestuurder kon bij een benzinestation aan de Kempenbaan worden gecontroleerd. Hij kan een flink aantal boetes tegemoet zien.