Guus Meeuwis gaat in twee verschillende steden samenwonen met vriendin Manon Meijers

TILBURG - Guus Meeuwis gaat met zijn vriendin Manon Meijers samenwonen in twee verschillende steden: Tilburg en Amsterdam. Het stel heeft een huis in beide steden en ze zijn van plan om afwisselend in Amsterdam en Tilburg te gaan wonen.

"We gaan samen op en neer reizen tussen Amsterdam en Tilburg", vertelt de zanger aan het blad Privé. Meeuwis kocht na zijn scheiding een villa van 1,5 miljoen euro in Tilburg. Dat huis ruilde hij in voor een herenhuis in dezelfde stad.

Zijn vriendin, de styliste Manon Meijers, is eigenaar van een hoekappartement in Amsterdam. In 2016 kreeg het stel een relatie.

Kledingadvies

De twee leerden elkaar kennen toen Meijers de styling van de zanger ging verzorgen. De 46-jarige Meeuwis was voor zijn relatie met Meijers getrouwd met Valérie, met wie hij in 2002 trouwde. Samen kregen ze vier kinderen.