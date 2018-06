Etienne Bax blijft ondanks pechseizoen positief: 'WK-titel absoluut niet uit mijn hoofd gezet'

BERGEIJK - Etienne Bax staat, samen met zijn bakkenist Kaspars Stupelis, momenteel zesde in het WK zijspancross. De titelverdediger heeft maar liefst 99 punten achterstand op de koploper. Dat is veel, maar hij de motorcrosser uit Bergeijk blijft positief over het prolongeren van de WK-titel.

Na vijf races is de achterstand groot, dat komt omdat Bax een pechseizoen kent. Dat weet hij zelf maar al te goed. "In de eerste Grand Prix brak ik mijn sleutelbeen, de achterstand was meteen groot. De tweede race was ik nog niet fit. In de derde race vielen we uit door technische problemen en in de vierde race schoot mijn schouder uit de kom. Het zit nog niet mee."

'Geen schrik'

Bax denkt regelmatig aan de pech die hij dit seizoen kent. "Het gaat ook tussen je oren zitten. Het is niet dat ik schrik heb op de motor, maar je gaat wel nadenken. Die laatste klap, in Oekraïne, was echt hard. Toen ben ik echt flink geraakt. Ik heb qua blessures al heel veel meegemaakt in mijn carrière, maar op zo'n moment ga je toch nadenken. Waar gaat het heen? En als je iets niet moet doen, is het nadenken. Het is wel dat je dat gevoel kwijt bent na een goed weekend."

Tekst gaat verder onder de beelden van de crash in Oekraïne.









'Nog niet verloren'

De achterstand is 99 punten. "Dat is heel veel. Maar het blijft de cross. Het kan over een paar weken weer helemaal anders zijn. De komende drie weken zijn daarom heel belangrijk", zegt Bax stellig. Na Letland volgt een week later Estland, weer een week later is de Grand Prix van Lommel. "We kunnen nog punten goedmaken. De titel is nog niet verloren, absoluut niet. Ik heb de titel ook nog niet uit mijn hoofd gezet. Dat doe ik pas als er niks meer te halen is."

Scherp

Met alle pech en fysieke problemen verdween de scherpte bij Bax. Die is inmiddels weer volledig terug. "Ik ben een week met het gezin naar Spanje geweest. Daar heb ik een goede fysieke voorbereiding gehad. Ik ben twee kilo afgevallen. Het is niet dat ik dik was, maar de scherpte was er wel af. Dat is nu een stuk beter. Ik ben weer fit. Hopelijk blijf ik nu ook bespaard van blessures. Ik zeg niet dat we de komende race winnen, maar dan kunnen we vanaf nu wel verder bouwen. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan."