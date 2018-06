Auto botst op overstekende vrachtwagen, bestuurder gewond

OSS - Op de Cereslaan in Oss is woensdagmiddag een auto tegen de dieplader van een overstekende vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond.

De vrachtwagen, met achter de trekker een oplegger van ruim tien meter, stak de Cereslaan over vanaf de Tilderdstraat. De automobilist reed vanuit Oss richting Heesch en botste tegen de vrachtwagen, die nog midden op de weg reed. De bestuurder van de auto zou met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Weg afgesloten

De Cereslaan is vanwege het ongeval vanaf de kruising met de Ruwaardsingel afgesloten in de richting van Heesch. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.