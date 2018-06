Granaten, raketkop en vliegtuigbom gevonden in bovenwoning Eindhoven.

EINDHOVEN - De politie heeft woensdagochtend een grote wapenvondst gedaan in een bovenwoning aan de Heistraat in Eindhoven. In het huis zijn onder andere granaten, een vliegtuigbom en een raketkop gevonden. Dat meldt de politie. De bewoner is opgepakt.

De politie kreeg een melding dat een man explosieven zou verkopen via Marktplaats. De politie deed een inval en schakelde vervolgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

Het gaat om veertig stuks munitie. Zes granaten waren mogelijk gevaarlijk, die zijn voor de zekerheid tot ontploffing gebracht. Voor de rest ging het om lege explosieven of oefenmateriaal. Volgens het Eindhovens Dagblad is ook nog een raketwerper gevonden, de politie kon dit niet bevestigen.

'Rustige jongen'

De buurman van de opgepakte man is verbaasd. "Het is een heel rustige jongen. Ik heb nooit last van hem gehad", vertelt hij. "Ik heb wel ooit een raket op zijn vensterbank zien staan, maar dat had ik geen gekke gedachten bij."

Alles is inmiddels opgeruimd. De politie doet verder onderzoek.