Els doneerde 30 centimeter van haar haar om kankerpatiënten te helpen, wie volgt?

EINDHOVEN - Voor veel mensen is het haar een sieraad. Des te erger dus als je het moet verliezen door chemotherapie. Els van der Velde werkt bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en helpt dagelijks mensen met kanker. Toch wilde ze nog meer doen en dus doneerde ze haar prachtige blonde lokken om er een pruik van te laten maken.

Sinds 2005 werkt Els bij het ziekenhuis als radiotherapeutisch laborant. Dat houdt onder meer in dat ze patiënten helpt die bestraald moeten worden. Door omstandigheden in haar privéleven, koos ze voor dit werk: "Toen ik mijn man leerde kennen, ben ik van Utrecht naar Eindhoven verhuisd. In die periode kreeg hij zaadbalkanker en kon ik hier niet aan de slag in het werk dat ik deed. Toen ben ik een studie gaan doen en werd ik radiotherapeutisch laborant."

Voldoening

Per jaar worden in het Catharina Ziekenhuis ongeveer vierduizend patiënten bestraald: "Op deze manier met mensen werken en iets voor mensen kunnen betekenen, dat geeft veel voldoening", vertelt Els.

Toch wilde ze nog meer doen en spaarde ze twee jaar lang haar blonde lokken om deze te doneren: "Tijdens mijn werk zie ik regelmatig mensen die hun haar zijn verloren door chemokuren. Als het verschil bijna niet te zien is tussen echt haar en een goede pruik, dan zijn mensen daar echt blij mee."

Haar doneren

Het Catharina Kanker Instituut bestaat tien jaar en daarom zendt Omroep Brabant donderdag 21 juni de hele dag live uit vanuit het ziekenhuis. Wil jij ook haar komen doneren? Dan kun je je aanmelden via haardoneren@omroepbrabant.nl. Het haar moet minstens dertig centimeter lang zijn.