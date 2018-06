Minister Slob verrast leerlingen Kempenhorst College: 100 miljoen extra voor techniekonderwijs

OIRSCHOT - De leerlingen van het Kempenhorst College in Oirschot werden woensdagochtend verrast met een bezoekje van minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. En hij had goed nieuws: het techniekonderwijs op het VMBO krijgt er de komende jaren 100 miljoen euro extra bij. Dat betekent dat er in 2019 per leerling 3000 euro vrijkomt. "Het is belangrijk dat wij deze vakmensen blijven opleiden."

Slob keek zijn ogen uit op het techniekplein van het Kempenhorst College. Hij genoot van de passie die er bij de leerlingen was voor de wereld van de techniek. "Dit zijn stuk voor stuk vakmensen", aldus Slob. "Maar het is belangrijk om deze mensen ook goed op te leiden. Daarvoor moeten scholen ook in staat worden gesteld. Leerlingen moeten in het onderwijs met hetzelfde gereedschap kunnen werken, net zoals later bij hun werkgever."



100 miljoen

De regering geeft structureel 100 miljoen euro aan het techniekonderwijs. "Deze maatregel geldt niet alleen voor de huidige regeerperiode. Dit bedrag is structureel. Op deze manier kan je het onderwijs écht naar een hoger plan brengen."



Volgens Slob zijn de techniekleerlingen de komende tijd hard nodig. "Deze mensen zijn goud waard, maar wij moeten ze dan wel goed opleiden. Daarom ben ik blij dat ik als minister een structurele bijdrage kan leveren aan het techniekonderwijs."



Impuls

Het bedrag voor het techniekonderwijs wordt ook hartelijk begroet door docent Ton Schilders. "Het geld is hard nodig. Het aantal leerlingen in de technieksector groeit, dus er is meer geld en ook meer spullen nodig. Al hoop ik dat de geldkraan niet weer dichtgaat als de economie weer minder wordt. Want als dat weer gaat gebeuren, is dit bedrag slechts een impulsje geweest. ik hoop dat het een échte impuls wordt."