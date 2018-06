8 vragen aan Guus Meeuwis, de maestro van Groots met een Zachte G

EINDHOVEN - Hij staat weer te trappelen om te beginnen: Guus Meeuwis. Vrijdag is het zover, dan start een nieuwe concertreeks van Groots met een zachte G. Wij stelden acht vragen aan de Brabander die komend weekend het Philipsstadion in Eindhoven weer op z'n kop zet.

1: Hoe slaap je de nachten voor de concerten?

"Ik slaap best goed. Alles loopt voorspoedig, de opbouw gaat goed en we hebben goed gerepeteerd. Het lijkt alsof alles in kannen en kruiken is. Het enige wat we nog moeten doen, is vier hele goede shows neerzetten. En daar heb ik vertrouwen in!"

2: Hoe lang ben je bezig met de concerten?

"De voorbereidingen van de concerten, daar zijn we negen maanden mee bezig. We beginnen met het tekenen van het podium. Als uiteindelijk alle vrachtwagens binnenrijden en alles is opgebouwd, dan is dat echt een magisch moment. Dan kom je in een bubbel en dat vind ik de leukste tijd van het jaar!"

3: Wat kun je al vertellen over de concerten dit jaar?

"Weinig! Dan moet je komen kijken! Ik kan je in ieder geval vertellen dat Diggy Dex in het voorprogramma staat. Verder hebben we een podium waar je gelukkig van wordt en een setlijst waar je gelukkig van wordt. En ja, het blijft traditie dat ik er weinig over loslaat."

4: Waar kijk je zelf het meest naar uit?

"De opening. Rond zeven uur 's avonds gaat het stadion open en komen de eerste mensen binnen. Dat vind ik leuk om te zien. En dan om halfnegen ga ik de stage op, dan zie je iedereen. Dat is het mooiste moment van het jaar. Dan voel je de energie uit het stadion komen. Allemaal blije gezichten. Dan wil je vol gas gaan."









5: Wie wil je ooit nog als suprise-act tijdens Groots?

"Springsteen staat hoog op mijn lijstje. Hij komt wel eens in Eindhoven. Vaak rond de periode van Groots, maar nooit precies tijdens de concerten. Wie weet kunnen we het ooit nog realiseren. Ik heb geen idee hoe, maar we hebben al meer rare dingen voor elkaar gekregen."

6: Je doet ook een wintereditie van Groots in Amsterdam. Wat is leuker: Groots in Eindhoven of Groots in Amsterdam?

"Eindhoven natuurlijk! Dit is het moederschip. Dit is thuis en dit is de basis van alles. Er gaat niks boven Eindhoven en het Philipsstadion."

7: Hoe heb je de terreurdreiging beleefd tijdens een van de concerten vorig jaar?

"Dat was even schrikken. Dan besef je hoeveel mensen hier binnen staan. Ik kreeg te horen dat er een calamiteit was. Dan wordt er gezegd wat er van ons verwacht wordt. We hebben geprobeerd de rust te bewaren. Je wilt gewoon een leuk feest in Eindhoven."

8: Geen EK- of WK-voetbal dit jaar. Mis je dat?

"Het voetbal was natuurlijk de slagroom op de taart. Dit jaar inderdaad geen voetbal, maar we gaan er toch voor zorgen dat het hier een groot feest wordt."