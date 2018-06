Paul Smeulders nu wel echt in de Tweede Kamer en wij gingen met hem mee

DEN HAAG - Vorig jaar hoorde hij op het allerlaatste moment dat het niet doorging. Nu komt de jongensdroom van Paul Smeulders (30) dan toch echt uit. De Helmonder is woensdag voor het eerst aan de slag gegaan in de Tweede Kamer.

Het was een flinke klap vorig jaar. Smeulders had de iPad en telefoon van de Tweede Kamer al gehad. Die moest hij op de valreep weer inleveren. Het bleek dat twee andere kandidaten van GroenLinks meer voorkeurstemmen hadden behaald, en dus moest hij het veld ruimen. "Dat was toen heel zuur. Nu weet ik dat het zo heeft moeten zijn."



Jongensdroom

De vreugde is nu het dan echt doorgaat een stuk groter. Na zijn beëdiging loopt hij, glunderend van geluk, de Kamer uit. "Het is echt bijzonder om nu in de zaal te staan. Je kent het natuurlijk vooral van televisie. Dit is echt een jongensdroom die uitkomt."



We volgen Paul Smeulders op zijn eerste dag (tekst gaat verder onder de video).



Ook als is hij relatief jong, de politicus heeft al redelijk wat ervaring. De interesse voor politiek kwam al vroeg. Op zijn veertiende werd hij lid van GroenLinks. Vier jaar later ging hij zich actief inzetten voor de partij. Vanaf 2014 is hij wethouder in Helmond. Daarvoor leidde hij de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten. Eerder werd hij uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland.



Crisis

Op zijn eerste dag, belandde hij gelijk in een crisis. Partijvoorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rik Grashoff stappen op vanwege leugens over hun relatie. Of dat zijn dag wat minder leuk maakt? "Het geeft gemende gevoelens. Het is jammer om afscheid te nemen, maar voor mezelf is het een mooie dag."



Het is door de crisis nog onduidelijk welke portefeuille Smeulders krijgt. De Helmonder weet wel dat hij extra aandacht voor Brabant heeft. "Ik wil onze provincie echt op de kaart zetten. Brainport in Eindhoven is booming. Daar wil ik me voor inzetten." Ook verdient de veehouderij volgens hem een hardere aanpak. "Nu kan ik echt aan de slag!"