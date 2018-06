Alpe d'HuZes: 'Ik fiets voor mijn vrouw die anderhalf jaar geleden dood ging aan die rotziekte'

ALPE D'HUEZ - Debutant of veteraan, de 1240 Brabantse fietsers en wandelaars van Alpe d’HuZes hebben allemaal een eigen verhaal waarom ze mee doen. Jan Mol uit Sint-Willibrord is 71 jaar oud en gaat donderdag voor de vijftigste keer omhoog. Of wat dacht je van Gerard en Cees Uit Liempde. Twee dagen voor de start besloten ze mee te doen.

Caroline Baay fietst voor haar 5-jarige dochtertje Zoë

Caroline Baay uit Prinsenbeek, moeder van Zoë, gaat met elf man donderdag omhoog lopen. “We zouden het liefste vandaag al gaan lopen. De spanning is helemaal opgebouwd we zijn er echt aan toe om de berg op te gaan.” Zoë overleed in 2014 op 5-jarige leeftijd. Ze had een hersentumor op haar hersenstam. Het meisje werd vooral bekend van de kinderpleisters voor ziekenhuizen. In 2014 werd ze postuum benoemd tot Brabander van het Jaar.









“Ik zal voortdurend aan Zoë denken terwijl ik de berg op loop. Ik denk dat zij ons de kracht moet gaan geven”, vertelt Caroline. “Ik wil minimaal één keer omhoog, hopelijk twee en misschien wel drie keer. Ik denk dat zij daar wel moet helpen.”

Eén dag voor de klim bekijkt Caroline al de finish en denkend aan het moment dat ze hier zelf over heen loopt. “Dan moet ik denk ik heel hard huilen. De eerste keer al. Dat is dan maanden opgekropte spanning en verdriet. Dan is het heerlijk dat je je even helemaal kunt laten gaan op de berg.”







Gerard en Cees fietsen op het laatste moment toch mee

Gerard en Cees komen uit Liempde. Ze zijn op vakantie in de buurt en waren van plan te gaan kijken naar Alpe d’HuZes. “Maar we hebben op het laatste moment de laatste twee shirts gekocht en gaan dus meedoen.” En dat doen ze op hun elektrische fietsen, maar dan zonder de trapondersteuning. “Ik had geen andere fiets meer”, lacht Gerard.









Ook zij hebben verhalen over die ‘rotziekte’. “Het is zwaar voor ons vieren”, zegt Gerard. “Ik draag mijn zoon mee.” Maar ze staan nu vooral te lachen, lachen om het idiote spontane idee om met de elektrische fiets (zonder accu) op het laatste moment bedacht toch naar boven te fietsen. Jan Mol komt uit Sint-Willebrord, een echt wielrennersdorp.

Jan Mol gaat voor de vijftigste keer naar boven

Jan Mol uit Sint-Willebrord is 71 jaar oud. Misschien is hij wel de meest ervaren klimmer van het hele startveld. Donderdagochtend om halfvijf begint hij aan zijn vijftigste beklimming van de Alpe d’Huez.

“De eerste beklimming, de vijftigste morgen, die is voor mijn vrouw die anderhalf jaar geleden aan deze ziekte is overleden”, vertelt Jan denkend aan zijn vrouw Els. “Het bizarre van dit verhaal is dat ook zij een aantal keer als deelnemer aan Alpe d’HuZes heeft meegedaan. Zelfs één keer als oudste deelneemster.”







De mooiste beklimming deed Jan in 2014 samen met Els. Ze was toen al flink ziek. “Dat ze toch nog een keer die berg wilde beklimmen. Toen heeft ze in vier dagen tijd één beklimming gedaan”, vertelt Jan. “Dus iedere dag een stuk en de volgende dag gingen we weer verder. Uiteindelijk was dat de mooiste beklimming van allemaal. Die zit nog diep.”