Auto ondersteboven na botsing tegen lantaarnpaal, bestuurder naar ziekenhuis

VALKENSWAARD - Een auto is woensdag op de Randweg Zuid in Valkenswaard ondersteboven terechtgekomen na een botsing tegen een lantaarnpaal.

In de auto zaten een man en een vrouw. De man, die de auto bestuurde, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is er nagenoeg ongeschonden vanaf gekomen.

Wat de oorzaak van de botsing is, is vooralsnog onbekend. De weg is enige tijd afgesloten geweest. De auto is total loss verklaard.