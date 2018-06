Inwoners boos om 'belachelijk' gaswinningsplan Waalwijk: 'We willen hier geen verzakkingen'

WAALWIJK - 'Ik vertrouw het voor geen meter. Wie zegt dat mijn huis niet verzakt? Die extra gaswinning moeten we echt niet willen. Ja, het maakt me echt boos.' Voor Tiny de Peffer uit Waalwijk is het duidelijk: zij is faliekant tegen de plannen om de gaskraan in Waalwijk meer open te gooien. En ze is niet de enige.

Tijdens de informatieavond woensdag over de gaswinningsplannen in Waalwijk konden bewoners vragen stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar lang niet iedereen werd gerustgesteld. "In Groningen willen ze het gas in de grond laten zitten, maar hier willen ze het eruit halen", constateert bewoner Paul Westgeest. "Misschien ben ik een beetje dom, maar ik snap dat niet. Kan iemand me het uitleggen? Ik vind het belachelijk."

Gas tot 2026

Sinds begin jaren negentig wordt er in Waalwijk naar gas geboord, elk jaar een stukje minder. Maar omdat het gas nog lang niet op is, wil het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion tot 2026 extra gas opboren. Daarbij moet ook gebruik worden gemaakt van de omstreden methode fracken, waarbij chemicaliën de grond in worden geboord. De risico's zijn gering, claimt Vermilion.

Toch roept het plan veel weerstand op. Natuurorganisaties, de provincie en de gemeente zijn fel tegen en willen bezwaar maken. Volgens hen past het winnen van gas niet in de tijd dat er juist naar duurzame alternatieven wordt gekeken. Ook bewoners maken zich steeds meer zorgen. "In Groningen weten ze er alles van. Die taferelen moeten we hier niet hebben", zegt een inwoner.

Actiegroep

Inmiddels is er ook een actiegroep opgericht, 'Niet fracken in Waalwijk'. "Het winnen van gas hoort niet", zegt Frank den Braven, oprichter van de actiegroep. "De gevolgen van het fracken zijn nog te onbekend. Ik snap dat het goed is voor het Rijk om gas te winnen, en voor het bedrijf zelf. Maar het is niet goed voor de gemeente Waalwijk, niet voor haar inwoners en niet voor de natuur."

Tiny de Peffer heeft met haar man in ieder geval officieel bezwaar gemaakt. "Het lijkt wel alsof de minister denkt: geen gas meer uit Groningen, maar dan kunnen we bij die boerenlummels in Brabant de gaskraan wél open gooien. Maar als mijn kinderen groot worden, dan wil ik niet dat ze in een beschadigd gebied wonen."