BIG Challenge fietst al 10 jaar Alpe d'HuZes, 'Ik sta nog vaak stil bij hoe mijn vader hier begon'

ALPE D'HUEZ - Het is een van de grootste teams die meedoen aan de Alpe d’HuZes: Team BIG Challenge. Tien jaar geleden werd het team opgericht door Herman Houweling uit Deurne. De ploeg viert haar tweede lustrum met een bedrag van meer dan één miljoen euro. Geld dat is opgehaald voor onderzoek tegen kanker.

Met 220 fietsers en wandelaars bedwingt BIG Challenge donderdag de berg. Dinsdag was er nog een motivatiebijeenkomst. Samen met uitzicht over het dal stond iedereen stil bij tien jaar Big Challenge.













Tien jaar geleden wilde Herman Houweling iets meer dan 100.000 euro ophalen voor de strijd tegen kanker. Maar hij had ook een tweede doel. Als varkenshouder wilde hij ook dat zijn sector eens positief in beeld kwam. Herman overleed in 2010 aan de gevolgen van darmkanker. Zijn zoon Lex nam het stokje van de BIG Challenge over.





'Lach en traan liggen dicht bij elkaar'

"Ik sta nog vaak stil bij 2009 toen mijn vader hier voor het eerst aan de start stond", vertelt Lex. Nu, jaren later is de BIG Challenge flink gegroeid. "Ik sta hier voor mijn vader", zegt Lex. "Maar dat is natuurlijk niet het enige verhaal dat hier rondloopt. Iedereen kan zijn verhaal kwijt. De lach en de traan liggen heel dicht blij elkaar. Dat is fantastisch om mee te maken."