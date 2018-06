'Chauffeur dodelijk ongeluk met vrachtwagenwiel in hoger beroep tegen taakstraf'

DEN BOSCH - Vrachtwagenchauffeur Christian van M. gaat in hoger beroep tegen zijn taakstraf. Dat meldt het Brabants Dagblad. De man uit Veen verloor twee jaar geleden de wielen van zijn vrachtwagen op de A2 bij Den Bosch. Een wiel kwam op de auto van José Tax uit Schijndel. Zij overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde mei 2016 in Den Bosch. De 73-jarige José Tax reed met haar auto onder een viaduct door op de Poeldonkweg. Boven haar verloor de vrachtwagen twee wielen. Een wiel rolde van het viaduct af en kwam bovenop de auto van José terecht. Ze kwam met haar auto tegen een betonnen pilaar tot stilstand. Reanimeren hielp niet meer.



De rechtbank veroordeelde de chauffeur vorige maand tot 240 uur werkstraf. De rechter vond dat hij onzorgvuldig gehandeld had. Hij had moeten zien dat er roest op zijn wielen zat.



De chauffeur is het niet met de straf eens en gaat dus in hoger beroep. Zijn advocaat was niet bereikbaar voor commentaar.