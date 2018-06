COA: minder asielzoekers in Oisterwijk

OISTERWIJK - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat het aantal minderjarige vluchtelingen in het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk beperken. Dit gebeurt na klachten over overlast door inbraken en diefstallen. Het maximumaantal jonge asielzoekers wordt teruggeschroefd van tachtig naar vijftig. Een aantal jongeren zal worden overgeplaatst naar opvang met meer toezicht, aldus het COA woensdag.

Oisterwijk is een van de weinige asielzoekerscentra die plaats bieden aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Een aantal asielzoekers van dertien en veertien jaar werd de afgelopen tijd meer dan eens opgepakt voor diefstallen. De politie denkt dat een grotere groep jonge asielzoekers uit verschillende Noord-Afrikaanse landen betrokken is bij een nog grotere reeks inbraken.

LEES OOK: Asielzoekers dreigen zichzelf wat aan te doen in AZC Oisterwijk, politie grijpt in

Burgemeester Hans Jansen van de Brabantse plaats trok vorig week aan de bel en eiste maatregelen. Jansen is blij met de aanpak. "Het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Het moet echter ook helder zijn dat hier bepaalde regels gelden waar iedereen zich aan moet houden. De veiligheid van inwoners van Oisterwijk staat voorop'', laat hij weten in een verklaring.

LEES OOK: Vluchtelingen krijgen in Oisterwijk 10.000 euro voor inrichting huis