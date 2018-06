Derde verdachte opgepakt voor schietpartij Best

BEST - De politie heeft de derde verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in Best van afgelopen maandag. Het gaat om een 53-jarige man uit Best.









De gevluchte man ging er samen met een 30-jarige man in een auto vandoor. Deze auto werd later in de Prof. Titus Brandsmastraat gevonden. De auto is meegenomen voor onderzoek. De 30-jarige man werd zwaargewond in diezelfde straat gevonden en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.



Later meer.