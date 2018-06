Code geel: donderdagmiddag kans op stevige onweersbuien

EINDHOVEN - Het KNMI heeft voor donderdag code geel afgekondigd. In de loop van de middag worden stevige onweersbuien verwacht. Plaatselijk is hierbij kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten.

Een lichtpuntje is dat het warme weer wel aanhoudt. De verwachting is dat het kwik in het westen van de provincie tot 26 graden zal stijgen en in het oosten blijft de temperatuur op 29 graden steken. Dat gaat in de ochtend vooral gepaard met sluierbewolking. 's Middags veranderen die sluiers, vanwege de hoge luchtvochtigheid, in stapelwolken.

Onweer vanuit Belgiƫ

En later in de middag is er dus onweer op komst. Die donderwolken komen heel langzaam vanuit Belgiƫ onze grens over. "Het is niet precies te zeggen waar het gaat onweren, dat weten we pas als we die wolken ook echt op de radar zien verschijnen", zegt weervrouw Margot Ribberink. Omdat die wolken zo langzaam overtrekken, kan er plaatselijk heel veel neerslag vallen wat tot overlast kan leiden.

Het KNMI raadt daarom weggebruikers aan de weerberichten in de gaten te houden om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

De rest van de week en ook in het weekend blijft het broeierig warm vanwege het vocht in de lucht. En ook dan is er kans op onweer. Volgens Margot Ribberink kan dat weer een weercode geel of oranje opleveren.