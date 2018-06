JVC Cuijk heeft na hele slechte start nog altijd kans op promotie naar hoogste amateurniveau

ALMERE - JVC Cuijk heeft woensdagavond met minimaal verschil verloren van Jong Almere City FC. Op bezoek in Almere ging de ploeg van trainer Ruud Kaiser met 2-1 onderuit. Zaterdag is de return, promotie naar de Tweede Divisie staat dan op het spel.





Op het sportpark van SC Buitenboys stond er na het laatste fluitsignaal een 2-1 stand op het scorebord. Jong Almere City, dat in de halve finale van de nacompetitie over twee wedstrijden te sterk was voor UNA uit Zeelst, had die zege te danken aan een sterke start.

Na negen minuten had de ploeg van trainer Ivar van Dinteren al twee keer gescoord. Khalid Tadmine was het eindstation na een goede aanval van de thuisploeg, hij bracht Jong Almere City al na drie minuten op voorsprong. Zes minuten later was het weer raak, Julian Nak schoot van afstand de 2-0 binnen.

Na iets meer dan een half uur spelen scoorde JVC Cuijk de aansluitingstreffer. Rik Renirie schoot een vrije trap over de muur in het doel: 2-1.

Eindstand

Na de 2-1 werd er niet meer gescoord in Almere. De 2-1 stand bleef staan. Door die uitslag is er zaterdag 9 juni alles mogelijk. In eigen huis kan JVC Cuijk promotie naar de Tweede Divisie afdwingen.

Als het lukt, dan is het naast Kozakken Boys de tweede Brabantse club op het hoogste amateurniveau. De Tweede Divisie is na de eredivisie en Jupiler League het derde niveau van Nederland.

