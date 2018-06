Premier Mark Rutte op bezoek bij politie Zeeland West-Brabant: 'Groot respect!'

TILBURG - Premier Mark Rutte is woensdag op bezoek geweest bij politie-eenheid Zeeland West-Brabant. Dat meldt hij op zijn Instagram-account. "Binnen een paar uur tijd heb ik zo een goed beeld gekregen van het vele werk dat de politiemensen in deze eenheid iedere dag verzetten. Zij verdienen daarvoor groot respect!", zo schrijft hij.

Hij doelt daarmee onder meer op zaken waar de eenheid veel mee te maken krijgt, zoals georganiseerde hennepteelt, synthetische drugs en criminele motorclubs.

Naar eigen zeggen heeft Rutte 'een uitgebreide blik in de keuken gekregen' bij de politiemensen die werkzaam zijn in het westen en midden van onze provincie. Ondermijnende criminaliteit was daarbij een belangrijk thema. "Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. En dat is een groot probleem", vindt de premier.