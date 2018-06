Een heuse Vincent van Gogh racefiets! Heel mooi, en heel duur

ETTEN-LEUR - Het is een hele hele dure racefiets, maar dan heb je ook wat. Het allernieuwste blitste Giant model, op een bijzondere manier bedrukt met de prachtige zonnebloemen van Vincent van Gogh. Die wil toch iedereen wel hebben? Dat kan, voor 19.500 euro.

“Maar”, legt de bedenker van de fiets Thomas Snels uit, “voor een fiets in dit topsegment is dit heel gewoon. Daar begint het mee, je zit met een superfiets als uitgangspunt. Bovendien zit er een prachtig design op. Het is een fiets om naar te kijken. Sommige mensen fietsen erop, andere hangen hem aan de muur als kunstobject.”

Goed doel

De fiets is bovendien een limited edition. Er zullen er maar 250 van worden gemaakt. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Vincent van Gogh Brabant die het cultureel erfgoed in stand houdt. Hoe groot het percentage is, wil Snels niet zeggen. “Het is een aanzienlijk bedrag.”

Maar waarom toch een Van Gogh fiets? Want als je aan de kunstenaar denkt, denk je niet direct aan een fiets. “We vertellen in Brabant het verhaal van Vincent van Gogh”, legt Snels uit. “Mensen kunnen hier in zijn voetsporen lopen. Maar fietsen is natuurlijk nog leuker. En zo ontstond dit idee.”

vakwerk

Het bedrukken van de fiets ging op een bijzondere manier. “We spuiten de bedrukking op het oppervlak van een bak water, en daar laten we het frame dan inzakken”, legt Jim Cranen van United Colors uit. Bij hun werkplaats in Venhorst hebben ze op het moment de eerste zes modellen hangen, die moeten deels nog gevergd worden.

De fiets van Thomas wordt woensdagavond gepresenteerd op een netwerk borrel in Etten-Leur. Na afloop zijn er wat mensen die de fiets nog willen bewonderen. “Mag ik hem even vasthouden? Echt een prachtige fiets, daar moet op gefietst worden.” Of het de bijna 20-duizend euro ook waard is? “Ja en wat is duur? Maar als je hem intensief gebruikt en je hebt er plezier van, dan vind ik hem niet duur.”