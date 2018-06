Drugsdumping in Waalre, twintigtal vaten gevonden

WAALRE - Langs de Valkenswaardseweg in Waalre - vlakbij de Treeswijkhoeve - zijn in de nacht van woensdag op donderdag vaten met drugsafval gedumpt. Het gaat om een 24 vaten. vier grote en twintig kleine jerrycans. Verder werden er emmers gevonden met een donkerbruine substantie die zoetig ruikt.

Volgens ooggetuigen lekt een aantal vaten. Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen.

Noodklok

Commissaris van de koning Wim van de Donk luidde precies een week geleden de noodklok over de vele dumpingen van drugsafval in het buitengebied in onze provincie.

Om de situatie aan te pakken is het volgens Van de Donk ‘absoluut noodzakelijk om toezicht en handhaving in het buitengebied snel naar een hoger niveau te tillen’. Dit zei hij tijdens een bijeenkomst over toezicht en handhaving in het buitengebied in Goirle.

Provinciale Staten stelden in april een bedrag van 2,7 miljoen beschikbaar om de komende twee jaar het toezicht en de handhaving in het buitengebied een 'extra impuls' te geven.