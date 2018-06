Alpe d'Huzes: in 21 bochten van tranendal naar bevrijdende top [LIVE]

BOURG D'OISANS - Vanochtend om half vijf gingen 1238 Brabanders van start voor hun Alpe d'Huzes. In hun strijd tegen kanker zamelen ze geld in door één tot zes keer de legendarische berg Alpe d'Huez in Frankrijk omhoog te wandelen of te fietsen. Omroep Brabant is erbij en volgt de deelnemers op de voet. Volg het rechtstreeks op onze livestream.

Plus twee

De meeste deelnemers aan Alpe d'Huzes komen uit Noord-Brabant: 1238. Plus onze twee verslaggevers, Jos Verkuijlen en Rob van Kaathoven, die de klim eerder deze week aflegden en nu rechtstreeks verslag doen van het evenement.









Om acht uur vanavond finishen de laatste deelnemers en wordt het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt. De Alpe d'Huzes is het grootste fondsenwervende evenement van Nederland dat geld inzamelt voor de strijd tegen kanker. In de twaalf voorgaande jaren is er op deze manier al ruim 150 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Regenboog

Vorig jaar werd het evenement afgebroken in verband met noodweer. Daar zit het deze editie niet naar uit. Na wat regen in de vroege ochtend begon het zonnetje rond negen uur door te breken. Dat leverde een welhaast symbolische regenboog op aan de hemel.









In totaal doen er dit jaar 4543 deelnemers mee, waaronder 3.005 fietsers en 1.538 hardlopers en wandelaars. Ze vertrokken in de vroege ochtend in de regen, maar vol enthousiasme.

De jongste deelnemer dit jaar is Irina Lusthof van zeven, die de berg op wandelt als een van de 380 kinderen die meedoen. De oudste deelnemer is Jan Kuiper, die met zijn 87 jaar de berg op fietst.