Lot uit de loterij: Frans Bauer krijgt gouden plaat en wordt emotioneel

FIJNAART - Een nieuwe mijlpaal voor Frans Bauer. Hij heeft namelijk een gouden plaat in ontvangst mogen nemen voor de verkoop van 20.000 exemplaren van zijn album Geluk, Hoop & Liefde. De zanger is momenteel met tweehonderd fans op fanreis in het Spaanse Platja de Aro.

De gouden plaat werd tijdens een loterij uitgereikt. Frans zijn lotje werd getrokken en toen ontving de emotionele zanger uit de handen van zijn broer Dorus de gouden plaat. "Ik ben totaal verrast, het is een bevestiging dat mijn fans blij zijn dat ik weer terug ben bij de basis: het levenslied."

In het verleden kreeg Bauer al vaker een gouden plaat. Zo kreeg hij in 2005 de plaat voor zijn album 'Om van te dromen' uit handen van kabouter Klus, een personage uit Kabouter Plop. En de gouden plaat voor 'De mooiste jaren komen nog' kreeg hij uit handen van de Sint.