Man afgeperst in zijn eigen huis, hij moest voor duizenden euro's spullen kopen met zijn creditcard

EINDHOVEN - Een 21-jarige man zou woensdag mishandeld en afgeperst zijn in zijn eigen huis aan de Leenderweg in Eindhoven. Een 37-jarige man is aangehouden.

Volgens het slachtoffer had de verdachte hem bedreigd en gedwongen online spullen te bestellen. Hij kreeg ook klappen. Uit angst deed hij wat hem gezegd werd. Hij bestelde met zijn creditcard voor duizenden euro’s.

Toen de verdachte uiteindelijk vertrok, nam hij ook nog de laptop van het slachtoffer mee. Verdachte en slachtoffer kennen elkaar en waren een nacht eerder nog samen op stap geweest.

Bestelling geblokkeerd

Het slachtoffer waarschuwde de politie en wees agenten op een ander huis in de straat. Daar werden twee verdachten aangehouden. Uit onderzoek bleek één van de twee niets met de zaak te maken te hebben. Hij is later op de dag vrijgelaten.

De bestellingen waren al door de creditcardmaatschappij geblokkeerd. Die vertrouwde de transacties niet.