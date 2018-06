Michael van Gerwen gaat tijdens Gibraltar Darts Trophy voor vijfde zege in European Tour 2018

GIBRALTAR - Michael van Gerwen gaat komend weekend proberen om opnieuw een European Tour-toernooi te winnen. ‘Mighty Mike’ gooit namelijk op de Gibraltar Darts Trophy, een toernooi dat hij in 2015 en 2016 al wist te winnen.

De Gibraltar Darts Trophy is onderdeel van de PDC European Tour, een serie van dertien toernooien die door het jaar heen in Europa worden gespeeld. Gibraltar is een van de vijf landen waar de beste darters van de wereld langskomen om hun kunsten te vertonen.

Van Gerwen gaat voor de vijfde keer gooien in Gibraltar. Vorig jaar liet Van Gerwen wegens het drukke PDC-schema het toernooi in het kleine staatje schieten. Daardoor kon hij zijn titel niet prolongeren, want in 2016 wist Van Gerwen het toernooi te winnen, door in de finale met maar liefst 6-2 te winnen van de Engelsman Dave Chisnall. De darter uit Vlijmen won in 2015 zijn eerste ‘Gibraltar Darts Trophy’. Hij rekende in de finale af met Terry Jenkins (6-3) en gooide ruim 107 gemiddeld. Eerder in het toernooi had Van Gerwen Jelle Klaasen al uitgeschakeld in de kwartfinale.

Van Gerwen met zijn tweede Gibraltar Darts Trophy na zijn overwinning op Dave Chisnall. De tekst gaat door onder de afbeelding.



Een jaar voor zijn eerste titel in Gibraltar, was de tweede rond het eindstation voor Van Gerwen. Hij werd toen verslagen door Tilburger Benito van de Pas (5-6). En ook het jaar daarvoor, in 2013, wist Van Gerwen geen hoge ogen te gooien. Hij werd toen in de kwartfinale uitgeschakeld door Adrian Lewis.

De Gibraltar Darts Trophy wordt het zevende Euro Tour-toernooi van 2018. Van Gerwen wist van die zeven toernooien maar liefst vier keer als winnaar van het podium te stappen. Zie hieronder de gespeelde Euro Tour-toernooien van Michael van Gerwen dit jaar.

Van Gerwen wist tot nu toe dertien titels te winnen dit jaar, in 2016 vestigde hij een record met 25(!) titels in één jaar. Hieronder de toernooizeges van Van Gerwen in 2018 (tot nu toe):

1. The Masters (Raymond van Barneveld, winst 11-9)

2. UK Open Qualifier 1 (Michael Smith, winst 6-3)

3. UK Open Qualifier 2 (Darren Webster, winst 6-3)

4. Players Championship 1 (James Wade, winst 6-4)

5. Players Championship 2 (Corey Cadby, winst 6-1)

6. Players Championship 5 (Chris Dobey, winst 6-2)

7. European Darts Open (Peter Wright, winst 8-7)

8. German Darts Grand Prix (Peter Wright, winst 8-5)

9. Players Championship 9 (Scott Taylor, winst 6-4)

10. European Darts Grand Prix (James Wade, winst 8-3)

11. Dutch Darts Masters (Steve Lennon, winst 8-5)

12. Premier League Darts (Michael Smith, winst 11-4)

13. PDC World Cup (Peter Wright en Gary Anderson, winst 3-1 - samen met Raymond van Barneveld)