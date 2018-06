Oude V&D pand in Eindhoven opent eindelijk weer de deuren als 'warehouse of innovation'

De oude V&D in Eindhoven wordt een 'warehouse of innovation'

EINDHOVEN - De personeelsingang van de oude V&D in de binnenstad van Eindhoven oogt vervallen en desolaat. Maar als je de hoek omgaat, kom je in een fris geverfde ruimte waar Eindhovense startups zich gaan presenteren aan het publiek. Op de plek waar vroeger La Place zat kan je weer koffie drinken. Welkom in het tijdelijke 'warehouse of innovation',

Al 2,5 jaar staat het iconische gebouw van het failliete warenhuis leeg. Harm Rensink kwam op het idee om er een soort van warenhuis van innovatie van te maken: "Eindhoven heeft zoveel te bieden op het gebied van innovatie en techniek, alleen is het normaal gesproken verborgen voor het publiek. Wij willen het aan de mensen laten zien." Harm denkt dat het voor het winkelende publiek vast de moeite loont om even binnen te lopen.









Compleet verval

Toen de ploeg van het 'warehouse of innovation' drie maanden geleden het oude V&D pand voor het eerst betrad, troffen ze een compleet vervallen gebouw aan: "Het was smerig en stoffig. De roltrappen waren eruit gesloopt en niets werkte nog", zegt Harm. Ondertussen is er hard gewerkt om de begane grond en de eerste verdieping op te knappen.

Op de eerste verdieping zit Defensie. Die gaan op eigentijdse wijze, onder meer met een escape room, proberen om mensen enthousiast te krijgen om in het leger te gaan.

De oude V&D is vanaf vrijdag vanaf elf uur weer open voor het publiek. Het warehouse of innovation zit er tot eind dit jaar. Later zullen er waarschijnlijk winkels en appartementen in het gebouw komen.