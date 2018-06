Vrouw zet auto per ongeluk in achteruitversnelling en raakt gevel van haar huis

HAAREN - In Haaren is donderdagochtend in de Wethouder Pijnenborgstraat een auto achteruit tegen een woning gebotst. In de gevel van het huis zit een flinke scheur.

De bestuurder zou in de war zijn geweest en per ongeluk de auto in de achteruitversnelling hebben staan, in plaats van in de eerste versnelling. Toen ze weg probeerde te rijden, raakte ze achteruit haar woning. De vrouw raakte niet gewond.

De brandweer heeft de boel veiliggesteld. Specialisten hebben de schade opgenomen.