Jezus en porno komen samen onder het dak van de zeer afgelegen griendwerkershut [VIDEO]

HANK - De Griendwerkershut Jannezand in de Biesbosch staat bekend als één van de mooiste gratis kampeerlocaties in Nederland. Een hut die zonder moderne middelen als gps niet makkelijk te vinden is. In de tien jaar dat de griendwerkershut is opengesteld voor het publiek is de hut echter getransformeerd van een schone vriendelijke trekkershut, tot een onderkomen dat volledig is onder gekalkt met teksten die gaan over Jezus en porno en alles wat daar tussen inzit.

Unheimisch, dat is het gevoel dat je bekruipt als je bij de hut aankomt. Zo dicht bij dorpen en steden en toch het gevoel dat je door God en iedereen verlaten bent. Dat gevoel wordt versterkt door de vele teksten die in de hut op de balken, tafels en dakbeschot zijn gekalkt. Bart Dirven, in 2008 een van de initiatiefnemers van de hut, is recent nog in ‘zijn’ hut geweest. “Het is al heel wat dat de hut er nog steeds staat na tien jaar”, zegt hij. Last van een unheimisch gevoel heeft de Madenaar niet. “Daar niet durven te overnachten is echt onzin. Een beetje avonturier vindt het schitterend.”



Anus-squad

In de hut zijn vijf slaapplaatsen en er staat een tafel en twee banken. Uiteraard hebben de bedden geen matrassen, het zijn slechts houten raamwerken. En wie liggend op zo’n Spartaanse houten bedbank omhoog kijkt ziet teksten als ‘Jezus Leeft’, maar ook ‘stop hem lekker in je.’ Oproepen tot het schoonhouden van de hut zijn er ook, teksten over een anus-squad en een stukje verderop vraagt een passant zich af: ‘Waar is Hank.’ Een onbekende bellen, die zijn 06 -nummer heeft achtergelaten, behoort ook tot de mogelijkheden.



Enge film

Wie ooit de film The Blair Witch Project heeft gezien hoeft niet veel fantasie te hebben om scenes uit die film één op één op deze locatie te laten afspelen. Voor veel Youtubers zou het dan ook ‘de’ plek kunnen zijn om een lekkere horror video te maken, als je de hut weet te vinden.



Typisch iets Nederlands

Boswachter Thoms van der Es noemt de bekladding in de hut een typisch Nederlands verschijnsel. “Als je in de Biesbosch jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers trekt, zitten er altijd wel een paar tussen die dit doen.” De hut en omgeving wordt door Staatsbosbeheer steekproefsgewijs gecontroleerd omdat er nogal wat klachten zijn over overlast.



De Griendwerkershut Jannezand diep in de Biesbosch is een plek waar je gratis mag en gratis kan overnachten. Bang uitgevallen moet je niet zijn, want achter elke boom kan in het donker het gevaar schuilen, een geest, een struikrover de bosgeest. Maar (wij) moderne mensen hebben daar uiteraard geen last.



Gelukkig kan de binnenkant van de deur wel op slot. Slaap lekker!