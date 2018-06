PSV'er Kenneth Paal op huurbasis naar PEC Zwolle

EINDHOVEN - PSV verhuurt Kenneth Paal voor één seizoen aan PEC Zwolle. De club uit Overijssel heeft tevens een optie tot koop bedongen. De linksback kwam afgelopen seizoen nagenoeg niet actie voor de landskampioen, waardoor een verhuur bespreekbaar was voor PSV en Paal. “Op mijn leeftijd is het goed dat ik wekelijks minuten maak op een hoog niveau.”

Paal werd door Phillip Cocu afgelopen seizoen omgetoverd tot linksback. In de jeugd speelde de talentvolle Paal meer op het middenveld, maar als linksback maakte hij zijn debuut in de eredivisie. Aan het begin van vorig seizoen leek Paal zelfs de concurrentiestrijd met Joshua Brenet in zijn voordeel te beslissen. Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen AZ mocht de 20-jarige Paal invallen voor Brenet, daarna begon hij drie wedstrijden in de basis. Waarna Brenet het stokje weer van hem overnam.

In totaal kwam Paal afgelopen seizoen tot zes optredens bij PSV. Vijf in de competitie en één in de KNVB-beker. “Ik heb aan de Eredivisie mogen ruiken bij PSV en ben blij dat ik me in Zwolle verder mag ontwikkelen”, zegt Paal in gesprek met het clubkanaal van PEC Zwolle. “Op mijn leeftijd is het goed dat ik wekelijks minuten maak op een hoog niveau. Ik ga dan ook mijn stinkende best doen om dit bij PEC Zwolle te bewerkstelligen.”

Voor PSV begint nu de zoektocht naar nieuwe backs. De selectie van vorig seizoen bestond uit drie backs, waarvan er twee (Joshua Brenet en Kenneth Paal) reeds zijn vertrokken. Ook aan WK-ganger Santiago Arias wordt naar verluidt flink getrokken, en de verwachting is dat hij ook nog gaat vertrekken uit Eindhoven.

Het is algemeen bekend dat PSV in Denzel Dumfries en Angeliño directe versterkingen ziet voor de open back posities. PSV is nog met de huidige clubs van het duo in gesprek over de transfersom. Eerder pikte PSV de transfervrije Nick Viergever al op, hij kan eventueel als linksback uit de voeten.