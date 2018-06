Wat gebeurt er zoal op die berg in Frankrijk? [ALPE D'HUZES]

Kijkje vanaf de berg in het dal. Foto: Jos Verkuijlen

BOURG D'OISANS - De deelnemers aan de dertiende Alpe d'Huzes zijn vaak zo uitgeput, dat ze amper aan de woorden komen om hun verhaal te doen. Toch leveren ook die losse flarden van fietsers en wandelaars een mooi inkijkje in hun tandenknarsende doorzettingsvermogen. Hieronder een bloemlezing met uitspraken en berichten op social media. Op de berg wordt gelachen en gehuild.

"We lachen heel veel. Af en toe huilen we ook. Dat heb je allebei nodig om het leed te verwerken."

Thijs uit Wanroij over de emoties die ook bij de toeschouwers opborrelen.









"We hebben onze moeder aan de boom gehangen in bocht 3."

Maartje uit Rosmalen over de foto van haar moeder die op 62-jarige leeftijd overleed aan kanker.