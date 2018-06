Bredase spray straks mogelijk in schappen van Albert Heijn, jonge ondernemers staan in finale

BREDA - Je eigen product in de schappen van de grootste supermarktketen van het land, het gaat twee Bredase ondernemers mogelijk lukken. Ze deden met een speciale spray die vochtig toiletpapier kan vervangen mee aan een pitchwedstrijd van Albert Heijn. Ze staan donderdagmiddag in de finale met negen andere ondernemers. Binnen drie weken kan de spray in de winkel liggen.

Robert Dalderup (24) en Pieter Claessens (23) leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan het Sint Lucas in Boxtel. Daarna gingen ze beiden naar de Willem De Kooning Academie in Rotterdam. Voor hun afstudeeropdracht moesten ze iets creatiefs bedenken.

Dalderup: "We liepen door de supermarkt en zijn letterlijk voor het schap gaan staan. Wat kunnen we hieraan verbeteren? Vochtige toiletdoekjes zijn zo gedateerd. Het is belastend voor het milieu en kost de overheid miljoenen per jaar om het riool te zuiveren. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief."

Speciale spray

Gewoon water op wc-papier spuiten is geen optie, aldus Dalderup. "Het papier verpulvert dan meteen." Na lang zoeken werd een vloeistof gevonden die wel werkt. De spray is volgens hem milieuvriendelijk, dermatologisch getest en bestaat voor 95 procent uit natuurlijke ingrediënten. "Door een paar keer te sprayen maak je je eigen vochtige doekjes die je gewoon kan doorspoelen. En het is drie tot vier goedkoper dan de doekjes."

Uit 82 inschrijvingen voor de pitchwedstrijd zijn tien finalisten voortgekomen. Die krijgen donderdagmiddag 25 minuten de tijd voor een pitch. Volgens Albert Heijn komen de producten van de beste drie in de winkels te liggen. "Ook als we niet winnen brengen we het op de markt. We zijn hier nu 1,5 jaar mee bezig. We hebben een fles ontwikkeld die door de brievenbus past, zodat mensen het online kunnen bestellen."

Naar eigen zeggen gebruiken zowel Dalderup als zijn vrienden en familie de spray regelmatig. "Ik kan niet meer zonder. We staan te popelen op het op de markt te brengen. Over drie weken is het zover. We willen ook een kinderlijn uitbrengen en speciale houders om de flesjes in te zetten."