Meisje scheurt bekken na val van vernielde schommel

DEN BOSCH - In Den Bosch is woensdag een kind van een schommel gevallen nadat die brak. Dat gebeurde op het terrein van kindcentrum Boschveld. Volgens gemeente Den Bosch, die verantwoordelijk is voor de speeltoestellen, is de schommel onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat die zeer waarschijnlijk is vernield. Het meisje liep twee scheuren in haar bekken op.

Het 12-jarige meisje zat met twee andere kinderen op de schommel toen die afbrak. Die twee kinderen liepen geen verwondingen op. Het meisje, dat in de bovenbouw van de basisschool zit, zit op dit moment in een rolstoel, maar ze maakt het goed. "Ze kan maandag gewoon mee op schoolkamp", zo zegt directeur Hans van Zoggel.

De gemeente controleert alle speeltoestellen vier keer per jaar. "Dat doen we drie keer zelf en één keer wordt dat door een extern bureau gedaan", zo zegt een woordvoerder. "Uit de laatste controle zijn geen bijzonderheden gekomen. Toen wij de schommel na de val controleerden zagen we dat er iets geforceerd was." De schommel stond op de lijst om binnenkort weer gecheckt te worden.

Aangifte van vernieling

De gemeente zegt donderdag aangifte van vernieling te gaan doen. "Het ligt dan bij de politie voor verder onderzoek." De school doet geen aangifte. "De gemeente is verantwoordelijk, daarom doen wij geen aangifte", aldus Van Zoggel.

Over het meisje is verder vrij weinig bekend. De gemeente weet niet hoe oud ze is en of ze een leerling van de basisschool of van de kinderopvang is. Het gaat naar omstandigheden goed met het meisje.