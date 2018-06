Steekpartij Radius College in Breda: verdachte (20) maand langer in de cel

De steekpartij gebeurde op het terrein van het Radius College in Breda

BREDA - De 20-jarige man die eind mei een meisje van 16 neerstak op het terrein van het Radius College in Breda blijft nog minstens een maand vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda bepaald.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak op vrijdag 25 mei op het terrein van de school aan de Terheijdenseweg het meisje neer. Het slachtoffer liep verwondingen op aan haar hals.

Zoektocht

Na de steekpartij sloeg de jongeman op de vlucht. De politie begon een grote zoekactie. De verdachte werd later op de dag opgepakt in Raamsdonksveer. De toedracht van de steekpartij ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

