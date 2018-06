'Ik kan alleen maar juichen', gedupeerde kluisjesroof blij met schadevergoeding Rabobank

FIJNAART - De opluchting is van zijn gezicht te lezen. Cees de Bruyn uit Fijnaart is dolblij met het nieuws dat de Rabobank meer geld uitkeert aan gedupeerden die aan kunnen tonen dat er meer dan 45.000 euro in hun leeggeroofde kluisje lag. "Dit is het allerleukste wat je kunt horen na zoveel weken onzekerheid."

Rabobank-directeur Johan Staes vertelde donderdag dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van de inbraak. Klanten hebben hun eigendommen in goed vertrouwen in het safeloket van de Rabobank vestiging in Oudenbosch bewaard. Terecht en volkomen begrijpelijk gingen ze ervan uit dat hun zaken daar veilig zouden zijn."

Cees kreeg net zoals alle andere driehonderd gedupeerden donderdag een brief van de bank met daarin het goede nieuws. "Ik vind het een hele goede zet, dat ze dit zo netjes met de klanten willen oplossen."

'Even rustig afwachten'

Helemaal nieuw was het niet voor hem. De bank had al wat door laten schemeren. "Ik had twee weken geleden toevallig een gesprek met de directeur. Toen werd al een beetje toegelicht dat ik het op z'n beloop moest laten en even rustig af moest wachten. Dus ik wist een beetje van hoe en wat", legt Cees uit.

Maar ondanks dat is de opluchting groot nu de regeling definitief op papier staat. "Dit is het allerleukste wat je kunt horen na zoveel weken onzekerheid. Hartstikke schitterend dat de bank dit laat zien."

Na de kluisjesroof van begin maart begon voor Cees en de andere benadeelden een zware tijd. "Het was de eerste weken verschrikkelijk zwaar. Ik heb er veel moeite mee gehad. Het waren duur verdiende centen die je ineens ziet verdwijnen. Heel zuur", blikt Cees terug op afgelopen tijd.

'Geschenk uit de hemel'

Het nieuws dat hij zijn schade waarschijnlijk helemaal vergoed krijgt doet veel met hem. "Een geschenk uit de hemel kun je het eigenlijk wel noemen. Want het zonnetje gaat toch weer schijnen en we kunnen weer leuke dingen gaan doen met al het geld."