Brand in elektriciteitshuisje in Ulvenhout, stroomstoring opgelost

ULVENHOUT - In een transformatorhuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout is donderdagmiddag rond halftwee brand geweest. Zo'n 3500 huishoudens in Ulvenhout en Bavel zaten hierdoor zonder elektriciteit. Rond halfvier was de storing voorbij.

De brandweer rukte met veel wagens uit, omdat er na de brand mogelijk gassen waren vrijgekomen, maar dit was niet het geval. De omgeving rond het transformatorhuisje werd uit voorzorg afgezet.





Stroomstoring

Netbeheerder Enexis heeft de stroomstoring verholpen. Volgens een woordvoerder was een zogenoemde vermogensschakelaar kapot gegaan. Dat gebeurde met een harde knal en veel rook. De brandweer heeft het transformatorhuisje geventileerd.