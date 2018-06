Op de tandem naar de top, 'Alpe d'Huzes is het enige gezonde virus ter wereld' [ALPE D'HUZES]

BOURG D'OISANS - De ene is 'machinist' en stuurt, de andere is 'stoker' en zit achterop de tandem. Zo gaat het naar de top van de Alpe d'Huez. Een trappend duo dat voor de helft bestaat uit een (ex)kankerpatiënt. "Dat zij naar boven trappen, is een prestatie van formaat."

De tandems vallen direct op. Ze ogen als zware stoomtreinen, hakkend en puffend, maar met vereende krachten wordt de inspanning gehalveerd.

Het idee is van de stichting 2Climb2Raise. Zeven jaar geleden begonnen in Eindhoven en intussen uitgegroeid tot een landelijke organisatie. Toch komen de meeste deelnemers uit Brabant. "Uit Mierlo, Milheeze en we hebben zelfs drie tandems uit Deurne, maar er doen ook fietsers mee uit Barneveld en Brussel", zegt Thijs van Laarhoven van 2Climb2Raise.

Schoon verklaard

Iedere machinist heeft achterop een stoker die kampt met een vorm van kanker of daarvan herstellende is. Zoals Annemarie Keeren uit Deurne. Zij werd getroffen door nierkanker maar is inmiddels 'schoon verklaard'. Annemarie zit nu in de eindfase van haar behandeling.

Ze is voldoende hersteld voor de zware tocht bergop, bijgestaan door haar machinist Johan Beekers uit Mierlo-Hout. Echtgenoot Pierre Keeren volgt als begeleider de fietstocht.

In totaal telt het team van 2Climb2Raise 45 deelnemers en begeleiders. Negen tandemploegen en vier solo rijders, ex-kankerpatiënten die in voorgaande jaren als stoker aan de Alpe d'Huzes deelnamen. Alle rijders gaan één keer klimmend omhoog.



Wielerkoorts

"Dat is een prestatie van formaat", zegt Van Laarhoven. "Voor een kankerpatiënt is één keer klimmen veel zwaarder dan zes keer omhoog voor een gezonde fietser." De chef de mission praat vol passie over de Alpe d'Huzes.

"We zijn een half jaar bezig om ons voor te bereiden en worden helemaal gegrepen door de wielerkoorts. In die zin is Alpe d'Huzes het enige gezonde virus ter wereld", besluit hij lachend.