Overlast door groep kinderen rijst de pan uit bij azc's Oisterwijk en Grave, COA neemt maatregelen

OISTERWIJK - Naast Oisterwijk gaat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ook in andere asielzoekerscentra – waaronder Grave - het aantal plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen verlagen. Dit heeft te maken met een ‘notoire groep onruststokers’, die voor serieuze overlast zorgt. “We lopen tegen onze grenzen aan”, zegt COA-woordvoerder Robert Ploeg.

De problemen kwamen vorige week in het nieuws toen burgemeester Hans Jansen van Oisterwijk aan de bel trok vanwege overlast in zijn gemeente. Jongetjes van 13 en 14 zouden zich hierbij schuldig maken aan diefstal en inbraak. Maar ook in het asielzoekerscentrum zelf worden relatief veel meldingen gemaakt van problemen het afgelopen jaar, zo blijkt uit cijfers van het COA. Het gaat dan vooral om dingen als het overtreden van de huisregels, maar ook om fysiek geweld.

Extreem veel aandacht

Oisterwijk heeft samen met Grave en nog een aantal locaties in Nederland een speciale opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ploeg: “We hebben ook wel eens 180 minderjarige asielzoekers in Oisterwijk gehad, toen waren een stuk minder problemen in vergelijking met nu. Nu is het extreem hoeveel aandacht deze jongeren opslokken.”

De oproep uit Oisterwijk is niet de directe reden voor het terugbrengen van het aantal plaatsen, maar speelde wel een rol volgens Ploeg. “Het is nu erg genoeg dat we besloten hebben om het aantal plekken voor deze groep terug te brengen.” Hoe het kan dat de problemen nu erger lijken dan op andere momenten, kan het COA niet zeggen volgens Ploeg.

LEES OOK: Burgemeester legt jonge asielzoekers gebiedsverbod op na diefstallen in het dorp

Treurig

Stichting Nidos in Tilburg, die voor de begeleiding van de minderjarige asielzoekers zorgt, kan zich vinden in het verhaal van het COA. “Het is wel heel treurig dat dit soort kinderen in deze situatie terechtkomen. Ze zijn minderjarig en je wil ze beschermen", zegt Elsbeth Faber, woordvoerder van de regio Tilburg. Maar het is een probleem dat volgens haar niet alleen in Nederland speelt. "We moeten dus ook goed kijken naar andere landen om te kijken hoe we dit kunnen oplossen." Het zijn vaak vooral kinderen die op jonge leeftijd alleen uit Noord-Afrika overkomen, die voor problemen zorgen.

Door het COA wordt nu samen met verschillende burgemeesters en andere instellingen gepleit voor extra maatregelen bij de minister. Ploeg: “De problemen zijn nu buiten proporties, daar zijn we niet op ingericht. Onze mensen zijn geen politieagenten of gevangenisbewaarders. We zijn er om mensen voor te bereiden op de samenleving.”

Extra beveiligde opvang

Een van die maatregelen zou een extra beveiligde opvang voor minderjarigen kunnen zijn. “Als er bij volwassenen een grens wordt bereikt dan gaan ze naar een beveiligde opvang, maar met minderjarigen gebeurt dat nog niet.” Zij staan volgens Ploeg vaak vrijwel direct nadat ze zijn opgepakt door de politie weer voor de deur.

Maar, zo benadrukt hij, 'het is niet zo dat we boos naar het ministerie kijken als er bepaalde maatregelen niet worden genomen'. "Het is vooral belangrijk dat er over nagedacht wordt en er echt iets aan gedaan wordt."