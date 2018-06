Klimmende Brabanders ook in de spotlights op Franse televisie tijdens Alpe d'HuZes

BOURG D'OISANS - Niet alleen in Nederland worden de verrichtingen gevolgd van de Brabanders die al fietsend of wandelend de Alpe d'Huez beklimmen. De Franse televisiezender F2 maakte over het evenement eerder ook al een een reportage.

"Ze heten Karina, Tom of Lianne. Allemaal Nederlanders. Het is half vijf in de ochtend. Nee, dit is geen Tourstart, het is de Alpe d'HuZes", zo begint de Franse commentator. Hij maakt de vergelijking met het Franse Telethon, de grootste sportieve inzamelingsactie van Frankrijk.

"De Alpe d'Huez is Joop Zoetemelk. Maar ook vier andere etappewinnaars uit Nederland tijdens de Tour. Door de jaren heen is de 'Nederlandse' berg een heus bedevaartsoord geworden", zo wordt aan de Franse televisiekijkers uitgelegd.