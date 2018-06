PSV'er Sam Lammers moet minuten gaan maken op het hoogste niveau: 'Daar krijgt hij hogere weerstand'

EINDHOVEN - Sam Lammers maakte op 21 september 2016 zijn debuut voor PSV in de KNVB-beker tegen Roda JC (4-0 winst). Sinds die dag speelde de 21-jarige spits nog zeventien wedstrijden, waarvan twee keer als basisspeler, in twee seizoenen tijd. “Voor Lammers zou het goed zijn als hij op een hoger niveau dan de Jupiler League minuten kan gaan maken."

Naar verluidt zijn VVV-Venlo en sc Heerenveen twee gegadigden die die 21-jarige spits willen aantrekken deze zomer. Laatstgenoemde wil Lammers het liefste kopen, maar daar wil PSV tot dusverre niet in meegaan. "Het belangrijkste voor hem is dat hij minuten gaat maken, daar heeft hij de leeftijd ook voor", zegt oud-PSV-spits Danny Koevermans.

Al op achtjarige leeftijd kwam Goirlenaar Sam Lammers te spelen in de jeugd van PSV, na een jaar vertrok hij naar Willem II, omdat zijn ouders hem dichterbij huis wilden laten voetballen. In de C-jeugd keerde Lammers weer terug bij de club uit Eindhoven. Daar werd hij vooral als aanvallende middenvelder gebruikt. Tot aan de A1, daar werd Lammers ineens weer geposteerd als spits.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Overtuigen

Zijn trainer in de A1, Pascal Jansen, merkte dat Lammers het moeilijk had op het middenveld. "We hebben allereerst op trainingen Lammers in de spits gezet", zegt Jansen, nu hoofdopleiding van PSV. Hij en Art Langeler gingen in overleg over Lammers. "Als middenvelder zou hij minder kans krijgen om PSV 1 te halen, mede daarom hebben we ook met Lammers zelf afgesproken dat hij in de spits zou gaan spelen." Na de eerste wedstrijd waarin Lammers begon als spits, wist hij meteen te overtuigen. "Hij pakte toen meteen zijn kans."

'Onvoorstelbaar goed'

De techniek van Lammers wordt meermaals geroemd. "Die is voor zijn lengte echt onvoorstelbaar goed", zegt Jansen. Volgens de hoofdopleiding van PSV is de spits 'een complete aanvaller'. Ook op fysiek vlak is Lammers sterk, al moet dat nog wel blijken op Eredivisie-niveau. "Daar krijgt hij hogere weerstand en moet hij slimmer en sterker zijn in de duels."

"Het is wel belangrijk bij welke club hij eventueel terecht gaat komen. Het is een groot verschil voor een spits als je bij een club speelt die ver van de goal afspeelt in plaats van een aanvallend ingestelde club", zegt Koevermans, die benadrukt dat hij denkt dat Lammers genoeg kwaliteiten heeft voor de Eredivisie. "Hij is echt een uitstekende spits die met links en rechts kan scoren. Maar je kunt het natuurlijk niet voorspellen."

Sam Lammers gaf zijn visitekaartje tijdens het trainingskamp in Florida in de winterstop af in het duel met het Braziliaanse Fluminese. Bekijk hieronder zijn eerste goal. Tekst gaat door onder de tweet.

Verhuur zou dus de beste optie zijn voor PSV en Lammers. Pascal Jansen en Danny Koevermans zien in hem de toekomstige PSV-spits. "Waarom niet?", vraagt De Koef zich hardop af. "Er zijn zat voorbeelden van spelers die hetzelfde traject hebben doorlopen en daarna nog een mooie stap hebben kunnen maken", zegt Jansen. De voormalig jeugdtrainer kon in de A1 al zien dat Lammers wel eens de stap naar het eerste zou kunnen maken. "Hij zat toen al aan de bovenkant van zijn lichting."

Lammers speelde afgelopen seizoen zeven wedstrijden in de Eredivisie, waarvan één als basisspeler. In totaal speelde de 21-jarige spits tot dusver achttien wedstrijden voor de club uit Eindhoven, waarin hij drie keer trefzeker was.