Documentaire over Boer Peer boert goed in het buitenland

MALISKAMP - De Brabantse documentaire 'Boer Peer' doet het goed in het buitenland. In mei werd de film vertoond op het Canadese Hot Doc documentairefestival. Ook filmfestivals in Ecuador en Mexico staan op de planning.

De film van regisseur Daan Jongbloed gaat wereldwijd dus, met nog meer internationale festivals op de planning.

Op het Canadese documentaire festival ontmoette Jongbloed familieleden van de boer die daar wonen. “Net een vertoning gehad in een gevulde zaal in Toronto tijdens Hot Docs Film Festival. En wie zat daar in de zaal... zijn familie uit Canada! Tonny (Anton), een zoon van de zus van Peer en zijn kinderen. Dat had ik niet zien aankomen”, plaatst hij op Facebook.



De familieleden van de boer hebben genoten van de film. "Ze zeiden dat ze het heel mooi vonden. En dat ze Peer er echt in herkenden", vertelt Jongbloed. Ook van andere bezoekers kwamen positieve reacties. "De verstilling werd erg gewaardeerd. Juist die stilte en soberheid."

Vertoning met live muziek

Die stilte en soberheid is mooi, maar er is ook ruimte voor muziek. Die ruimte gaat Jongbloed op 30 juni benutten, als de film onder begeleiding van live muziek wordt vertoond in het Theater aan de Parade in Den Bosch.

"De ruimte is er nu om live muziek te maken omdat de film verder stil is. Ik vind het ook wel leuk als experiment, om te zien wat het gaat doen. Tijdens de montage heb ik ook heel veel met muziek gespeeld. Muziek helpt om de emotie in te voelen. Na een lange reeks van vertoningen is het op een gegeven moment ook een beetje ‘klaar’. En de vertoning met muziek is dan een mooie afsluiter", vertelt Jongbloed.